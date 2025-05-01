تكنولوجيا: رئيس جوجل يأمل في دمج Gemini داخل iOS 19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فبراير الماضي، كشفت بعض الاكواد البرمجية في نسخة iOS 18.4 التجريبية أن أبل تستعد لإضافة Gemini من جوجل إلى منظومة Apple Intelligence، وذلك بعد شراكتها الأولية مع OpenAI لإدراج ChatGPT.

وخلال جلسات المحاكمة الجارية في قضية الاحتكار التي تقودها الحكومة الأمريكية ضد جوجل، صرّح المدير التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، أنه يأمل في إدراج Gemini كخيار ذكاء اصطناعي مدمج في نظام iOS خلال هذا العام.

وأوضح بيتشاي أنه أجرى محادثات بشأن هذه الميزة مع المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، طوال عام 2024، معبّرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الشركتين بحلول منتصف العام.

ويُصادف هذا التوقيت تقريبًا موعد الكشف المتوقع عن iOS 19، والذي عادةً ما يتم خلال مؤتمر أبل السنوي للمطورين (WWDC) في يونيو. وبناءً على هذا الجدول الزمني، يبدو أن نسخ iOS 19 التجريبية، المتوقع إصدارها في يونيو، قد تتضمن Gemini كخيار ذكاء اصطناعي مدمج بجانب ChatGPT.

