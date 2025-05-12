تكنولوجيا: أول شاشة OLED في العالم بتردد 500 هرتز تصل أخيرًا للطلبات المسبقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج رسميًا في فتح باب الطلب المسبق لشاشتها الجديدة Odyssey OLED G6، والتي تُعد أول شاشة ألعاب في العالم بتردد تحديث 500 هرتز وتقنية OLED.

تتوفر الشاشة حاليًا في بعض الأسواق في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة وتايلاند وفيتنام وماليزيا، بسعر يبلغ 1488 دولار سنغافوري (ما يعادل حوالي 1024 يورو أو 864.27 جنيه إسترليني)، على أن يتم طرحها عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

تأتي شاشة G60SF بمقاس 27 بوصة وتقدم معدل تحديث 500 هرتز، وزمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GTG)، مع دقة QHD (2560 × 1440) باستخدام لوحة QD-OLED.

حصلت اللوحة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 500، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1000 نتس في 3% من متوسط الصورة (APL) عند تفعيل وضع HDR وضبط السطوع على “مرتفع”، بينما يبلغ الحد الأدنى 800 نتس في 10% APL.

ولتقديم ألوان دقيقة، حصلت الشاشة على اعتماد Pantone، حيث يمكنها عرض أكثر من 2100 لون مع دعم 110 درجات من ألوان البشرة المعتمدة من مكتبة Pantone.

كما تدعم الشاشة تقنيات المزامنة المتقدمة مثل Nvidia G-SYNC وAMD FreeSync Premium Pro، مما يضمن تجربة ألعاب سلسة وخالية من التقطيع.

ولمواجهة مشكلة احتراق البكسلات (burn-in)، زوّدت سامسونج الشاشة بنظام تبريد ديناميكي لتوزيع الحرارة بشكل فعّال، بالإضافة إلى نظام تعديل حراري يقوم بضبط السطوع تلقائيًا. كما تستطيع الشاشة اكتشاف العناصر الثابتة مثل الشعارات أو أشرطة المهام، وتقوم بخفض سطوعها بشكل ذكي لتقليل خطر الاحتراق.

تتميز الشاشة أيضًا بتقنية تقليل الانعكاسات، مما يجعل الرؤية أوضح حتى في البيئات المضيئة، مع سطوع أقصى يصل إلى 1000 نتس.

ووفقًا لسامسونج، فإن Odyssey OLED G6 توفّر تجربة بصرية نابضة بالحياة تنقل عوالم الألعاب كما أرادها المطورون تمامًا.

المصدر