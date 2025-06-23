شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26.. تطوير مركز التحكم وأيقونة الصور يجسد نضج نظام أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نظام تشغيل iOS من آبل تطورات هائلة خلال العقد الأخير، ليس فقط في الأداء والمزايا، بل أيضًا في تصميم العناصر البصرية وتجربة الاستخدام، منشورات حديثة على منصة “X” من حساب التقنية الشهير Majin Bu، سلطت الضوء على أبرز معالم هذا التحول، متمثلة في تطور أيقونة تطبيق الصور ومظهر مركز التحكم وصولًا إلى iOS 26.

من زهرة دوار الشمس إلى تجريد بصري أنيق

أول ما لفت الأنظار هو التحول الكبير في أيقونة تطبيق الصور بين نظام iOS 6 والنظام الجديد iOS 26:

في iOS 6، كانت الأيقونة عبارة عن صورة واقعية لزهرة دوار الشمس، تعكس توجه آبل الواقعي في تصميم واجهتها.

مع iOS 7، بدأت آبل التحول إلى التصميم المسطح (Flat Design)، فجاءت الأيقونة بشكل زهرة مجردة بالألوان السبعة الشهيرة.

أما في iOS 26، فقد أصبحت الأيقونة أكثر انسيابية وعمقًا بصريًا، مع تدرجات لونية ناعمة تعبر عن نضج فلسفة التصميم لدى الشركة.

هذا التغير ليس شكليًا فقط، بل يعكس فلسفة آبل في تقديم واجهة عصرية تلائم الأجيال الجديدة من المستخدمين الذين يفضلون البساطة والوضوح دون إغفال البُعد الجمالي.

مركز التحكم: من البساطة إلى التخصيص الذكي

وفي منشور آخر، رصد Majin Bu تطور مركز التحكم (Control Center) من iOS 7 وحتى iOS 26، حيث مرت الواجهة بمراحل عدة:

iOS 7 - 9: واجهة بسيطة بأزرار سريعة للتحكم في الإضاءة والصوت والوضع الليلي، مع خلفية شفافة.

iOS 10: تطور التصميم ليشمل نوافذ منفصلة للموسيقى والوظائف، لكنها كانت تحتاج للتنقل بين الصفحات.

iOS 11 - 17: نقلة نوعية تمثلت في الدمج الكامل للوظائف في شاشة واحدة، مع دعم ميزة 3D Touch للتحكم الدقيق.

iOS 18 - 26: اعتمدت آبل تصميمًا أكثر مرونة وتخصيصًا، حيث يمكن للمستخدمين تعديل ترتيب الأدوات وإضافة عناصر جديدة، مع مؤثرات حركية أكثر سلاسة ودقة.

هذا التطور في مركز التحكم يعكس استجابة آبل لمطالب المستخدمين، وسعيها لتحقيق التوازن بين البساطة والتخصيص.

الذكرى العشرون لآيفون 20: نقلة فنية وتقنية

في سياق آخر، نشر الحساب نفسه مقالًا يشيد فيه بهاتف iPhone 20، الذي وُصف بأنه “تحفة زجاجية” بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق الآيفون، ورغم أن التفاصيل لم تُدرج بالكامل في المنشور، إلا أن التوقعات تشير إلى استخدام آبل لتقنيات جديدة في التصميم من الزجاج الشفاف والمعالجات فائقة السرعة.

تظهر هذه التطورات كيف تحافظ آبل على هويتها الجمالية عبر الزمن، دون أن تتوقف عن التحديث والتجديد. من زهرة دوار الشمس الواقعية إلى تصاميم الرموز المعاصرة، ومن مركز تحكم بسيط إلى واجهة ذكية قابلة للتخصيص، يتجسد نضج iOS في كل تحديث جديد.