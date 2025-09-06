تكنولوجيا: Acer تكشف عن حواسيب Predator Orion 7000 وPredator Orion 5000 وبأداء فائق بتقنيات الذكاء الاصطناعي #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer في معرض IFA 2025 ببرلين عن مجموعة جديدة من أجهزة الحاسب المكتبية المخصصة للألعاب ضمن سلسلة Predator، وهي Predator Orion 7000 (PO7-667) وPredator Orion 5000 (PO5-667)، إلى جانب حاسب محمول Predator Helios 18P AI. تم تصميم هذه الأجهزة لتقديم أداء استثنائي للاعبين، صناع المحتوى، والمحترفين الذين يعملون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يتميز كلا الحاسبين بأحدث معالجات Intel Core Ultra وبطاقات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 50 Series، مع أنظمة تبريد متقدمة وتصميم صديق للبيئة. ستتوفر الأجهزة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في الربع الأول من 2026، بسعر يبدأ من 3999 يورو (حوالي 4100 دولار أمريكي) لـ Orion 7000 و2999 يورو (حوالي 3080 دولار أمريكي) لـ Orion 5000.

Predator Orion 7000: الأداء الأقصى للألعاب والذكاء الاصطناعي

يُعد Predator Orion 7000 الجهاز الرائد في تشكيلة Acer، وهو مصمم لتقديم أداء لا مثيل له. يعمل الحاسب بمعالج Intel Core Ultra 9 285K المزود بوحدة معالجة عصبية (NPU) مدمجة لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، مع دعم يصل إلى 3352 تيرا عملية في الثانية (AI TOPS). يتميز ببطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5090، التي تدعم تقنيات تتبع الأشعة (Ray Tracing) وDLSS 4، مما يجعله مثاليًا للألعاب الحديثة والمهام الإبداعية الثقيلة مثل تحرير الفيديو وتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد. يدعم الحاسب ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 بسرعة 7200 ميجاهرتز، وتخزين SSD بسعة تصل إلى 6 تيرابايت عبر وحدات PCIe Gen 5 NVMe، مع خيار إضافة قرص صلب (HDD) بسعة 4 تيرابايت.

يتميز Orion 7000 بنظام تبريد متقدم Predator CycloneX 360، يتضمن مبرد سائل للمعالج بقطر 360 ملم ومروحة ARGB، مما يحسن كفاءة التبريد بنسبة 15% ويخفض درجة حرارة اللوحة الأم بمقدار 9 درجات مئوية. يتميز التصميم بهيكل سعة 45 لترًا من الزجاج المقوى مع إضاءة ARGB قابلة للتخصيص، ويستخدم 65% من البلاستيك المعاد تدويره، مما يعكس التزام Acer بالاستدامة. من حيث الاتصال، يدعم الحاسب Wi-Fi 7، وKiller E3100G Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية، ومنافذ متعددة تشمل Thunderbolt 4، ومنافذ USB 3.2 Gen 2×2 Type-C، وUSB 3.2 Gen 2 Type-A، مما يضمن اتصالاً سريعًا ومرنًا.

Predator Orion 5000: أداء قوي بسعر أكثر تنافسية

يقدم Predator Orion 5000 خيارًا أكثر اقتصادية دون التضحية بالأداء العالي. يعمل بمعالج Intel Core Ultra 7 265F وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5080 التي توفر 1801 تيرا عملية في الثانية (AI TOPS). يدعم الحاسب ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 بسرعة 5600 ميجاهرتز، وتخزين SSD بسعة 2 تيرابايت مع خيار إضافة قرص صلب بسعة 4 تيرابايت. يستخدم نفس نظام التبريد Predator CycloneX 360 مع مروحة ARGB، لكنه مزود بمصدر طاقة بقوة 850 واط (مقارنة بـ 1200 واط في Orion 7000). يحتفظ بنفس تصميم الهيكل سعة 45 لترًا من الزجاج المقوى المتوافق مع معايير EMI، مع إضاءة قابلة للتخصيص ومواد مستدامة بنسبة 65% من البلاستيك المعاد تدويره.

يوفر Orion 5000 نفس خيارات الاتصال المتقدمة مثل Orion 7000، بما في ذلك Wi-Fi 7، وKiller E3100G Ethernet، ومنافذ Thunderbolt 4 وUSB متعددة، مما يجعله مناسبًا للألعاب عالية الأداء، البث المباشر، والمهام الإبداعية. يعمل كلا الحاسبين بنظام Windows 11 Home ويتضمنان حزمة تطبيقات Acer Intelligence Space لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي.

