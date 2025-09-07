تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Series 11 قادمة بشاشة أكثر سطوعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لاستضافة حدثها المرتقب تحت شعار awe dropping في 9 سبتمبر للكشف عن أجهزة آيفون جديدة وساعات ذكية.

ورغم أن الشركة لم تكشف رسميًا عن أسماء المنتجات التي ستعرضها، إلا أن التوقعات تشير إلى إطلاق سلسلة iPhone 17 إلى جانب Apple Watch Series 11، وWatch Ultra 3، وإصدار جديد من Watch SE.

في العام الماضي، لم تحصل Watch Series 10 على تغيير جذري في التصميم، ويبدو أن الأمر لن يختلف كثيرًا مع Watch Series 11. ومع ذلك، ستأتي هذه النسخة بترقية ملحوظة في جانب الشاشة.

وفقًا لتقرير من بلومبرغ، ستتميز شاشة Apple Watch Series 11 بسطوع أعلى مقارنة بشاشة Series 10 التي بلغ حجمها 1.96 بوصة، حيث ستصل درجة السطوع القصوى إلى 2000 نتس.

كما تخطط أبل لإعادة ترتيب خيارات الألوان وأساور الساعة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة التقشير التي واجهتها نسخة Jet Black من Series 10.

أما بالنسبة لـ Apple Watch Ultra 3، التي ستخلف إصدار Ultra 2 الذي أُطلق في 2023، فمن المتوقع أن تحمل شاشة بحجم مماثل لـ Series 10 أو ربما أكبر قليلًا.

الجدير بالذكر أن Watch Ultra 2 جاءت بشاشة 1.92 بوصة. النسخة الجديدة ستأتي أيضًا بشريحة S11، ودعم اتصال 5G RedCap، إضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال الرسائل النصية.

أما الإصدار الجديد من Watch SE، فمن المتوقع أن يحصل على شاشة محسنة ومعالج أسرع، ليمنح تجربة استخدام أكثر سلاسة.

