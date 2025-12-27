تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Motorola Signature يظهر هاتفًا رائدًا يعد بـ “تميز واضح”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور هاتف Motorola Signature عالية الدقة قبل عدة أسابيع، والآن نشرت موتورولا صفحة ترويجية على متجر Flipkart، تؤكد اسم الهاتف وتعد بتقديم ابتكارات جديدة، وفقًا للنص التسويقي المعروض على الصفحة.

كما ظهر الهاتف على منصة Geekbench، وكشفت النتائج أن الهاتف الرائد يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، ويضم معالجًا ثماني النوى، بما في ذلك نواتان رئيسيتان بسرعة تصل إلى 3.8 جيجاهرتز وست نوى أداء بسرعة 3.32 جيجاهرتز. واختارت موتورولا أيضًا ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت على الأقل في هذا التكوين المحدد.

وعلى الرغم من أن موتورولا لم تؤكد بعد موعد إطلاق سلسلة Signature رسميًا، إلا أن الهاتف من المتوقع أن يُكشف عنه خلال الأسابيع المقبلة، وربما أثناء معرض CES في يناير. وتشير صفحة الترويج إلى أن التفاصيل الإضافية عن Motorola Signature ستُعلن بدءًا من 28 ديسمبر.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم القلم الرقمي، ما قد يجعله منافسًا قويًا لـ Samsung Galaxy S25 Ultra.

ويشبه تصميم الهاتف إلى حد ما Motorola Edge 70، لكنه يتميز بوحدة كاميرا أكبر بكثير من المتوقع أن تتضمن ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

المصدر