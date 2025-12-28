تكنولوجيا: اختبار صلابة Galaxy Z TriFold يكشف ضعفًا مذهلًا مع مزيد من الأعطال المحتملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرّض Galaxy Z TriFold لاختبار صلابة صارم كشف عن ضعف ملحوظ مقارنة بسلفه Galaxy Z Fold 7. ففي تجربة اجتياز الانحناء، فشل الهاتف في تحمل الضغط، حيث تضررت البكسلات وانكسر الجزء السفلي من المفصلة اليمنى. بينما أظهر Galaxy Z Fold 7 قدرة أفضل على تحمل الانحناءات المماثلة.

خضع TriFold أيضًا لاختبارات الخدش والنار والغبار، وظهرت مشكلات خاصة عند تعرضه للرمال في الجيب، حيث صدر صوت طحن من المفصلات أثناء فتح الهاتف وإغلاقه بالكامل.

ورغم ذلك، أكدت سامسونج قدرة الجهاز على تحمل حتى 200,000 عملية طي كاملة دون كسر، مع الإشارة إلى أن الضغط من الاتجاه المعاكس قد يسبب انحناءً غير مرغوب فيه للبطارية الرقيقة.

يتوقع أن يطرح Galaxy Z TriFold في الأسواق خلال أوائل 2026، لكنه يظل أقل متانة من النسخة السابقة في مواجهة الانحناءات والضغوط غير المعتادة.

