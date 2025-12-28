تكنولوجيا: جوجل قد تسمح بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة دعم رسمية من جوجل باللغة الهندية عن ميزة جديدة قد تسمح للمستخدمين بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساباتهم، مع الإشارة إلى أن إطلاقها سيكون تدريجيًا، لذا قد لا تتوفر للجميع فورًا.

توضح الصفحة أن المستخدم سيكون قادرًا على “تغيير” البريد الإلكتروني مرة واحدة كل 12 شهرًا. عمليًا، يشبه هذا الإجراء إضافة بريد إلكتروني جديد كعنوان بريد مستعار للحساب، مع بقاء البريد القديم نشطًا وقابلًا للاستخدام.

سيظل لدى المستخدم صندوق بريد واحد للبريد الوارد والصادر، مع إمكانية فرز الرسائل بناءً على البريد المستلم واختيار البريد المستخدم للإرسال. بشكل عام، ستتيح جوجل ربط ما يصل إلى ثلاثة عناوين بريد إلكتروني جديدة بحساب موجود واحد مع جميع البيانات والخدمات المرتبطة به.

يثير الأمر اهتمامًا خاصًا حول إمكانية دمج حساب بديل يمتلكه المستخدم في حسابه الحالي، إذ يميل الكثيرون إلى استخدام أكثر من حساب جوجل لأغراض متعددة، مثل الحصول على قناتين بريد إلكتروني منفصلتين.

وبما أن خدمة Gmail توفر تصفية البريد على مستوى الخادم وإعادة توجيه مشروط مجانًا، فإن هذه الميزة الجديدة قد تجعل إعداد البريد المعقد أكثر قوة ومرونة، مع آثار محتملة على حسابات Google المُدارة، مثل تلك المستخدمة على أجهزة Chromebook المدرسية.

ومع ذلك، توجد بعض القيود، مثل حد الثلاثة عناوين بريدية جديدة كل عام، بحيث يصل الحد الأقصى النظري إلى أربعة عناوين، وعدم القدرة على حذف أي من العناوين بعد إضافتها. ولا تزال هناك تساؤلات حول دعم هذه الميزة في حسابات Google Workspace التي تستخدم نطاق بريد مختلف عن @google.com.

