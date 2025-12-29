علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ستة منتجات مرتقبة من أبل في 2026 ترفع سقف التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت أبل عامًا استثنائيًا في 2025 مع إطلاق تقنيات مثل Liquid Glass و iPhone Air وأجهزة iPhone 17 Pro الجديدة، بالإضافة إلى تقدم كبير في شرائح Apple Silicon.

ومع دخول 2026، تستعد الشركة لسلسلة من الإطلاقات المبتكرة عبر مختلف الفئات.

من المتوقع أن تكشف أبل عن شاشة Studio Display جديدة بقياس 27 بوصة مع لوحة miniLED وشريحة A19 Pro.

كما تعمل على جهاز Home Hub بشاشة 7 بوصة ونظام homeOS للتحكم الكامل في المنزل الذكي، ويُجهَّز بشريحة A18.

وفي عالم الحواسب المحمولة، ستعيد أبل تصميم MacBook Pro ليصبح أنحف ويضم شاشة OLED ولمسة شاشة تعمل باللمس وربما دعم 5G، مع شريحة M6 الجديدة.

كما ستطلق MacBook اقتصادي بشريحة A18 Pro وشاشة 13 بوصة وبألوان متعددة، ليكون أول حاسب محمول من أبل يستخدم شريحة A-series.

وعلى صعيد الهواتف، من المتوقع إطلاق iPhone Fold القابل للطي بشاشة داخلية 7.8 بوصة وخارجية 5.5 بوصة، مع إطار من التيتانيوم وميزة Touch ID.

أما iPad mini فسيحصل على تصميم جديد وشاشة OLED ومقاومة أفضل للماء، مدعومًا بشريحة A19 Pro.

المصدر

