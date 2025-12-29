تكنولوجيا: تطبيق ‘Cannot Ignore’ يعرض التنبيهات بشكل كامل ويضيف مزايا جديدة لتقويمك على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أبل في iOS 26.2 إمكانية إضافة تنبيهات كبيرة وواضحة بأكمل الشاشة للتذكيرات، لكن تطبيق Cannot Ignore يأخذ هذه الفكرة خطوة أبعد، حيث يتيح لك مزامنة أحداث التقويم والحصول على تنبيهات بارزة لها، لضمان عدم نسيان أي حدث مهم.

يتيح تطبيق Cannot Ignore مزامنة أي من تقاويمك أو قوائم التذكيرات، مما يوفر تنبيهات واضحة لأي تذكير أو حدث. ويمكنك أيضًا مزامنة أحداث أو تذكيرات فردية فقط، إذا كنت لا ترغب في تنبيه كل حدث من تقويم معين. وإذا كنت غالبًا ما تفوت أحداث التقويم، فإن مزامنة تقويم كامل قد تكون مفيدة جدًا.

يوفر التطبيق إمكانية التحكم في أي التقاويم التي ترغب في مزامنتها، بحيث يمكنك تلقي التنبيهات لأحداث العمل فقط أو للأحداث الشخصية، حسب حاجتك.

كما يأخذ التطبيق في الاعتبار وقت السفر، ليصلك التنبيه عند الحاجة لمغادرة مكانك لحضور حدث شخصيًا، بدلاً من مجرد تذكيرك قبل 10 دقائق من بدايته.

ويمكنك إضافة أصوات تنبيه مخصصة لكل نوع من الأحداث، مثل صوت خاص بأحداث العمل وآخر للأحداث الشخصية. كما يتيح التطبيق ميزة مهمة وهي مزامنة الروابط من أحداث التقويم؛ على سبيل المثال، إذا كان لديك اجتماع Zoom، يمكنك فتحه مباشرة من التنبيه البارز دون الحاجة لفتح التطبيق مرة أخرى.

يتوفر Cannot Ignore بسعر 0.99 دولار على App Store، بدون إعلانات أو مشتريات داخل التطبيق، ويعمل على الأجهزة التي تعمل بـ iOS 26 والإصدارات الأحدث.

