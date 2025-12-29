تكنولوجيا: سامسونج تضيف Google Photos إلى أجهزة التلفاز بميزة عرض صور ذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن جلب Google Photos إلى أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها للمرة الأولى، مما يجعل الخدمة متاحة كتطبيق على منصة تلفزيونية قبل حتى أجهزة التلفاز العاملة بنظام اندرويد. ويمثل هذا التحرك توسعًا ملحوظًا في تجربة الصور على الشاشة الكبيرة.

في بداية 2026، ستبدأ سامسونج بإطلاق ثلاث ميزات رئيسية من Google Photos، وستصل ميزة Memories أولًا. ستعرض هذه الخاصية قصصًا منظمة بناءً على الأشخاص والأماكن واللحظات المهمة، بينما ستبقى متاحة حصريًا لأجهزة سامسونج المؤهلة بدءًا من شهر مارس. بهذه الطريقة، سيحصل المستخدم على ذكرياته بطريقة أكثر بروزًا ووضوحًا على شاشة التلفاز.

لاحقًا خلال 2026، ستطرح سامسونج ميزة Create with AI التي تضيف أدوات تحرير ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ستتيح هذه الخاصية استخدام قوالب جاهزة لتعديل الصور وإضافة لمسات فنية عليها، إلى جانب دمج أداة Remix مباشرة على الشاشة الكبيرة لإعادة إحياء صورك بطرق مبتكرة.

كما ستقدم سامسونج ميزة Personalized Results في نهاية العام نفسه، والتي ستعرض شرائح صور منظمة وفق الذكريات أو المواضيع الأكثر ارتباطًا بك، مما يسهل الوصول إلى لحظات محددة دون عناء البحث.

بالإضافة إلى ذلك، ستدمج سامسونج Google Photos مع مساعد الرؤية الذكي Vision AI Companion (VAC) لتعزيز قدرات التعرف البصري وتقديم تجربة أكثر تفاعلًا مع الصور.

