تكنولوجيا: أحدث تسريب يكشف المواصفات الأساسية لهاتف Oppo Find X9s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو للكشف عن هواتف جديدة ضمن سلسلة Find X9 قريبًا، ومن بينها هاتف Find X9s الذي بدأ يلفت الأنظار بتسريبات متلاحقة حول أبعاده المدمجة ومواصفاته. ومع ظهور معلومات جديدة من المسرب Digital Chat Station، باتت الصورة أوضح إلى حد كبير.

يأتي Find X9s بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.3 بوصة، وتدعم دقة 1.5K وتقنية LTPS. كما تجهز أوبو الشاشة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية تحت العرض لضمان سرعة استجابة أعلى ودقة أكبر مقارنة بالحلول التقليدية.

وتتجه الأنظار أكثر نحو قدرات التصوير، إذ تشير التسريبات إلى تجهيز الهاتف بكاميرتين بدقة 200 ميجابيكسل تعتمدان على مستشعر Samsung HP5.

وتُخصص هذه الدقة العالية للكاميرا الرئيسية وعدسة التقريب البيريسكوبية، ما يَعِد بتحسينات واضحة في التفاصيل والتقريب البصري. وكانت شائعات سابقة قد تحدثت عن استخدام مستشعرات Sony IMX09E وIMX09A بدلًا منها، إلا أن المعلومات الجديدة تبدو أكثر ترجيحًا.

أما البطارية، فيقال إن أوبو ستجهز الهاتف ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي. وتشير عبارة “مقاومة كاملة للماء” في التسريبات إلى معيار حماية قوي قد يصل إلى IP68 أو IP69.

وعلى صعيد الأداء، تتوقع المصادر اعتماد شريحة Dimensity 9500+ من ميدياتك، لتقديم طاقة معالجة قوية مع كفاءة عالية، بينما يرجح إطلاق الهاتف في شهر مارس.

المصدر