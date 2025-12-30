تكنولوجيا: تأكيد موعد إطلاق هاتف هواوي Ai+ NovaFlip القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Ai+ بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لـ Realme India مدهوب شيث للكشف عن أول هاتف قابل للطي يحمل اسم NovaFlip. وبينما استمرت الشركة في نشر التلميحات خلال الفترة الماضية، أصبح الآن موعد الإطلاق أوضح، إذ تؤكد Ai+ طرح NovaFlip خلال الربع الأول من عام 2026.

بهذا الموعد، من المنتظر أن نشهد الإعلان الرسمي قريبًا مع تحديد التاريخ النهائي لاحقًا. وبالنظر للتصميم في الصور التشويقية، يظهر NovaFlip بتصميم يقترب من nubia Flip2، لكنه يتميّز بزر طاقة ملوّن باللون الأحمر، بينما يأتي الجزء الخلفي بكاميرتين وشاشة غطاء مستطيلة لعرض الإشعارات والمحتوى السريع.

ولا يقتصر الأمر على الهاتف فقط، إذ تلمّح الشركة أيضًا إلى إطلاق NovaPods Pro، وهي سماعات لاسلكية جديدة تحمل شعار “قريبًا”، ما يشير إلى إمكانية تقديمها رسميًا بجانب NovaFlip في نفس الحدث.

باختصار، يبدو أن Ai+ تستعد لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي بقوة خلال بداية 2026، مع حزمة منتجات جديدة قد تمنحها بداية لافتة في هذا القطاع.

المصدر