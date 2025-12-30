تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإعلان جديد في 6 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا في الصين إثارة الاهتمام بهاتف X70 Air Pro، وبعد ذلك ظهر نفس التلميح عبر الحساب الدولي للشركة على منصة X مع وعد بإعلان جديد في 6 يناير.

وبينما لا توجد تفاصيل مؤكدة حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن الإعلان قد يخص نفس الجهاز بنسخته العالمية.

على مستوى الأسماء، يُباع X70 Air داخل الصين تحت هذا الاسم، بينما يُعرف عالميًا باسم Edge 70. وبحسب التسريبات، تستعد موتورولا لإطلاق أول هواتف سلسلة Signature الجديدة، ومن المتوقع أن يحمل اسم Edge 70 Ultra. لذلك، يرجّح أن يكون X70 Air Pro هو نفسه Edge 70 Ultra أو Signature بنسخته الدولية.

وبحسب الشائعات، ستعتمد موتورولا في هذا الجهاز على معالج Snapdragon 8 Gen 5 مدعومًا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت. كما سيحمل الهاتف شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى نسخة نظام تشغيل اندرويد 16 جاهزة عند الإطلاق.

ومع اقتراب موعد الإعلان، يبدو أننا على وشك رؤية واحد من أبرز هواتف موتورولا للعام القادم.

