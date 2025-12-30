تكنولوجيا: اقوى مواصفات Realme 16 Pro+ تتأكد قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Realme في وقتٍ سابق مجموعة من المواصفات الأساسية لهاتف 16 Pro، والآن كشفت الشركة عن تفاصيل جديدة تخص إصدار 16 Pro+ قبل الإطلاق المرتقب في السادس من يناير.

وبتحديث الصفحة الرسمية للهاتف، أعلنت الشركة أن Realme 16 Pro+ سيعمل بشريحة Snapdragon 7 Gen 4، ليحقق أداءً قويًا انعكس في حصوله على 1.44 مليون نقطة في اختبار AnTuTu، وفق ما ذكرته Realme.

كما سيصل الهاتف مع ذاكرة تصل إلى 12GB LPDDR5X وسعة تخزين قصوى 512GB، ما يضعه ضمن فئة الأداء المتقدم في هذه الفئة السعرية.

وفي ما يخص الشاشة، اعتمدت Realme على شاشة منحنية 4D بسطوع يصل إلى 6500 نتس، مع حواف نحيفة بسمك 1.48mm واستجابة لمس 2500Hz، لتقديم تجربة مشاهدة وتفاعل أكثر سلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، جهزت الشركة الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000mAh مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 80W، الأمر الذي يمنح المستخدم عمر بطارية ممتد وشحنًا سريعًا وفعالًا.

ولتعزيز المتانة، حصل Realme 16 Pro+ على تصنيف IP69 Pro لمقاومة الغبار والماء، إلى جانب تحسينات في جودة الصوت.

أما على مستوى الكاميرات، فقد أكدت Realme سابقًا استخدام مستشعر رئيسي بدقة 200MP من نوع Samsung HP5، بينما أضافت اليوم تأكيدًا جديدًا بأن الهاتف سيأتي أيضًا بكاميرا تليفوتو منظارية بدقة 50MP، ما يعزز قدراته في التقريب والتقاط التفاصيل البعيدة بجودة عالية.

بهذه المواصفات، يبدو أن Realme تجهّز هاتفًا قادرًا على المنافسة بقوة مع التركيز على الأداء والبطارية وجودة التصوير، في انتظار الإطلاق الرسمي للكشف عن الصورة الكاملة.

المصدر