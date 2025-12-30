تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف المزيد من مواصفات vivo X300 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق vivo هاتفها X300 Ultra عالميًا قريبًا، بعد أن حصل الهاتف مؤخرًا على شهادة في أوروبا. وقبل أي إعلان رسمي، ظهرت عدة تسريبات على الإنترنت تكشف عن المواصفات الرئيسية للجهاز.

وكشفت أحدث التسريبات، بحسب المسرّب Digital Chat Station، أن هاتف vivo X300 Ultra سيأتي بشاشة مسطحة بحجم 6.82 بوصة من نوع BOE LTPO وبدقة 2K. ويتميز الهاتف بإطار معدني مسطح، ولن يتضمن زر الكاميرا الذي كان موجودًا في هاتف vivo X200 Ultra.

أما وحدة الكاميرا الخلفية فستحافظ على تصميمها السابق، مع إعادة وضع مستشعر التلي فوتو بيريسكوب.

ويُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي مع كاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل لكل منهما، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة تتجاوز 7000 مللي أمبير في الساعة.

وتشير التسريبات إلى أن vivo ستطلق الهاتف في الربع الأول من عام 2026، وعلى عكس X200 Ultra، فمن المتوقع أن يتوفر X300 Ultra على الصعيد العالمي.

