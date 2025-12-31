تكنولوجيا: قدرات ذكاء اصطناعي محلية أقوى في سلسلة Galaxy S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج الأسبوع الماضي عن شريحة Exynos 2600 باعتبارها أول شريحة بدقة تصنيع 2nm في العالم، ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26 في الربع الأول من عام 2026.

ومع الكشف الأولي، ظهرت الآن تفاصيل إضافية تسلط الضوء على قدرات الذكاء الاصطناعي في الشريحة الجديدة.

يحمل Exynos 2600 معالج ذكاء اصطناعي NPU جديد كليًا، وتؤكد سامسونج أنه يقدّم أداءً أعلى بنسبة 113% مقارنةً بـ Exynos 2500. وإلى جانب هذه القفزة في القوة، سيحصل المعالج على دعم كبير لمهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه دون اعتماد على الاتصال بالإنترنت.

وقد كشفت شركة NotaAI الكورية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن تقنيات تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستُدمج داخل Exynos 2600 للسماح بتشغيل نماذج أكبر مباشرة على الجهاز.

تعتمد NotaAI على منصة NetsPresso لتقليص حجم نماذج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دقة النتائج، ما يمكّن سامسونج من تشغيل نماذج أوسع وأكثر تقدمًا على الأجهزة المحمولة. وبفضل هذا التعاون، سيتمكن مهندسو سامسونج من رفع مستوى قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية بشكل ملحوظ، وبالتالي تقليل الحاجة المستمرة للاتصال بالسحابة.

سبق للشركتين أن عملا معًا على تحسين مهام الذكاء الاصطناعي في شرائح Exynos 2500 و Exynos 2400، كما شاركا في تطوير أداة Exynos AI Studio التي توفر بيئة عمل متكاملة لبناء نماذج ذكاء اصطناعي محسّنة للأجهزة.

المصدر