تكنولوجيا: ترقية كاميرا ضخمة قادمة مع OnePlus 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ما زال OnePlus 15 في بدايات دورة حياته، لكن وتيرة عالم التقنية لا تهدأ أبدًا، ومعها تظهر أولى التسريبات حول خليفته المنتظر.

ووفقًا للمسرب Digital Chat Station، سيحمل OnePlus 16 مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، ما يمثّل قفزة كبيرة مقارنة بالجيل الحالي. وتأتي هذه المعلومات بعد فترة قصيرة من تسريبات مشابهة تخص Oppo Find N6، المتوقع أيضًا أن يحصل على كاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل.

يشير DCS إلى أن كلًا من Find N6 و OnePlus 16 سيعتمدان على العتاد نفسه لمستشعرات الكاميرا الرئيسية والتليفوتو، تمامًا كما حدث سابقًا مع Find N5 و OnePlus 15 اللذين شاركا نفس المستشعرات: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع LYT-700، وكاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من سامسونج JN5. ويعزز هذا النهج سياسة التقارب بين الشركتين في تطوير تقنيات التصوير.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن OnePlus 16 في أكتوبر 2026، ما يترك مجالًا واسعًا لظهور المزيد من التفاصيل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق ببقية مواصفات الكاميرا وتحسينات الأداء.

المصدر