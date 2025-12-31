تكنولوجيا: تحسينات ملحوظة في كاميرا Galaxy S26 Ultra تعالج أبرز المشكلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سادت حالة من الهدوء مؤخرًا حول خلفاء Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra، ويبدو أن السبب يعود لاحتمال تأخر إطلاق هواتف سامسونج الرائدة العام المقبل بشكل ملحوظ.

وتشير أحدث التوقعات إلى الكشف في فبراير، يتبعه الإطلاق في مارس 2026، أي بعد أكثر من شهرين قليلًا. ورغم ذلك، قد تبدو تحسينات Galaxy S26 Ultra محدودة مقارنةً بالقفزات الكبيرة التي قدّمتها شاومي مع Xiaomi 17 Ultra.

تحمل كاميرا التقريب 3x المستشعر الجديد الوحيد في التشكيلة، وهو ما قد يخيب آمال البعض بحسب تصريحات Ice Universe المتكررة خلال الأشهر الماضية.

ومع ذلك، يمكن أن يجلب Galaxy S26 Ultra تحسينات مؤثرة في تجربة التصوير، كما توضح منشورات حديثة على Weibo.

فوفقًا للتسريبات السابقة، ستحصل العدسات الأكثر سطوعًا في الهاتف القادم على طبقة طلاء مطوّرة تقلل من العيوب البصرية مثل انعكاس الإضاءة، وهو نهج يقترب من أساليب Vivo و Sony اللتين تعتمدان تقنية طلاء Zeiss T* لنفس الغرض.

ومن جانب آخر، قد تعيد سامسونج صياغة خوارزميات التصوير لمعالجة مشكلات مثل ظهور درجات البشرة بلون مائل إلى الأصفر أكثر من اللازم في الصور. ورغم هذه التعديلات، ما تزال التوقعات تشير إلى أن سامسونج قد تقدّم واحدة من أضعف كاميرات الهواتف الرائدة في 2026، وهو عام يتوقع أن يشهد منافسة شرسة في فئة الهواتف الفاخرة.

إذ ستسعى أجهزة مثل Xiaomi 17 Ultra و Vivo X300 Ultra لحجز مساحة في الأسواق العالمية، بينما يُنتظر أن يجذب Oppo Find X9 Ultra الأنظار بفضل تقريب بصري 10x ومستشعرين بدقة 200 ميجابكسل.

المصدر