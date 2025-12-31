تكنولوجيا: براءة اختراع من Nintendo تكشف منبه Alarmo بقدرات إشعارات لحظية من ألعاب Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد منبّه Alarmo واحدًا من أكثر الملحقات تميّزًا لدى Nintendo، لكنه بعد إيقاظ اللاعبين لا يقدّم الكثير من التفاعل مع ألعاب Switch أو Switch 2.

ومع ذلك، قد تتغير هذه الحدود قريبًا، إذ تشير براءة اختراع جديدة إلى إمكانية تشغيل المنبّه إشعارات لحظية مرتبطة بالألعاب، بحيث تُفاجئ الأصوات اللاعبين بناءً على أحداث داخل اللعبة نفسها.

لاحظ حساب Nintendo Patents Watch على منصة Bluesky تحديثًا لطلب براءة اختراع يعود إلى عام 2021 في اليابان، وقد نُشر أيضًا في الولايات المتحدة عام 2023. ويبدو أن النشاط الأخير على موقع البراءات الياباني يوحي باقتراب هذه التقنية من التطبيق الفعلي.

توضح النسخة الإنجليزية من الوثيقة أن المنبهات التقليدية تعمل عبر تشغيل أصوات مخزنة مسبقًا، لكن تلك الأصوات تُفعّل وفق جدول داخلي ثابت. بينما تقترح Nintendo ربط منبّه مثل Alarmo بأجهزة أخرى لتلقي إشعارات فورية، ومن المنطقي أن تكون هذه الأجهزة هي منصات Switch أو Switch 2 مع ألعاب متوافقة.

وبالتالي، يمكن تخيّل سيناريوهات مثيرة: فعند إحراز المركز الأول في Mario Kart World، قد يحتفل المنبّه بنغمة خاصة، أو قد تتغير الأصوات لتعكس المناسبات الموسمية داخل Animal Crossing: New Horizons. ونظرًا لعدم وجود Bluetooth، فمن المتوقع أن يعتمد Alarmo على اتصال Wi-Fi لتلقي تلك الإشعارات.

في الوقت الحالي، يركز المنبّه على إيقاظ اللاعبين عبر منبهات متصاعدة الصوت، كما يسمح بتحميل ما يصل إلى 60 مشهدًا مستوحى من ألعاب Nintendo. أما الإشعارات الحالية فتقتصر على تنبيهات التحديثات أو المحتوى الجديد، ما يجعل الجهاز يبدو محدودًا نسبيًا مقارنة بسعره المرتفع.

ورغم احتوائه على بعض الميزات الحديثة مثل تتبع النوم بشكل مبسط، إلا أنه ما زال يفتقر إلى التكامل مع التطبيقات الذكية، وهو ما يمنعه من منافسة أجهزة مثل Amazon Echo Spot.

لكن إذا تحولت براءة الاختراع الأخيرة إلى منتج فعلي، فقد يحصل اللاعبون أخيرًا على سبب وجيه لنقل Alarmo من غرفة النوم إلى غرفة المعيشة.

