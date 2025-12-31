تكنولوجيا: سامسونج تطور ميزة تكشف العلامات المبكرة للخرف بشكل دقيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لاستعراض ميزة Brain Health الجديدة خلال مشاركتها في معرض CES الشهر القادم، حيث تنوي الكشف عنها في فعالية إطلاق داخل مساحة عرض مستقلة. ووفقًا للتقارير، تركّز هذه الميزة على رصد العلامات المبكرة للخرف من خلال تحليل بيانات المستخدم بطرق أكثر تقدمًا من المعتاد.

تنطلق الفكرة من دمج مؤشرات صحية متنوعة داخل نظام سامسونج الوقائي، والذي يضم بالفعل مراقبة ضغط الدم، وتسجيل نبضات القلب، والتنبيه بعدم انتظام الإيقاع القلبي. ومع إضافة Brain Health، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق المتابعة ليشمل الصحة الإدراكية.

تعتمد الميزة على بيانات يتم جمعها من هواتف وساعات سامسونج الذكية. من خلال تتبّع أنماط المشي، وملاحظة تغيّرات الصوت، وتحليل جودة النوم، يمكن للنظام رصد التدهور المعرفي وتحديد المؤشرات الأولى للخرف.

وبعد اكتشاف هذه العلامات، توفّر الميزة إرشادات تساعد على اتخاذ خطوات وقائية، بالإضافة إلى برنامج “تدريب عقلي” مصمّم خصيصًا لتحفيز القدرات الإدراكية، على أمل أن يساهم في إبطاء التدهور إن وُجد.

طوّرت سامسونج هذه التقنية داخل معاملها الخاصة، وتعمل حاليًا على التحقق من فعاليتها من خلال تجارب سريرية بالتعاون مع مؤسسات طبية. وحتى الآن، ما زال موعد إطلاقها الرسمي غير مؤكد، لكن وجودها في CES يشير إلى اقترابها من الظهور للمستخدمين.

المصدر