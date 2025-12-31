تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزات احتفالية جديدة لبداية عام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستقبل تطبيق المراسلة واتساب العام الجديد 2026 بإطلاق مجموعة من المزايا الاحتفالية التي تهدف إلى إضافة روح مرحة للمحادثات ومكالمات الفيديو.

في البداية، قدّم التطبيق حزمة ملصقات جديدة تحمل طابع الاحتفال، مما يسمح للمستخدمين بإرسال تهنئات أكثر تعبيرًا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وبالتزامن مع ذلك، أتاح واتساب مؤثرات مرئية تظهر أثناء مكالمات الفيديو، مثل الألعاب النارية والنجوم والقصاصات الورقية. وتظهر هذه المؤثرات كطبقة تفاعلية تضفي أجواء احتفالية على المكالمة.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر ردود فعل خاصة عند استخدام رمز تعبيري على شكل قصاصات ورقية في المحادثات، مما يمنح التفاعل طابعًا مرحًا ومتجددًا.

أما في الحالات، فقد وفّر واتساب ملصقات متحركة يمكن استخدامها لإضافة حركة ووضوح أكبر للتحديثات اليومية، إلى جانب تصميم خاص للعام 2026 يمكن الاستفادة منه عند نشر حالة جديدة.

وبهذه الإضافات، يواصل التطبيق التركيز على تعزيز طرق التواصل المرئي والتفاعلي بين المستخدمين مع بداية العام.

المصدر