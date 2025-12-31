تكنولوجيا: تسريب صورة ترويجية ومواصفات هاتف Infinix Note Edge الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Infinix لإطلاق هاتفها الجديد Note Edge رسميًا في يناير القادم، وفقًا لتسريبات حديثة. ويشير المسربون على منصة X إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة 1.5K، وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، مما يعد بعمر أطول بين الشحنات.

ويعتمد الهاتف على شريحة MediaTek Dimensity 7100، التي تعد خليفة Dimensity 7050، وتضم معالجًا ثماني النوى يتألف من أربعة أنوية Cortex-A78 بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A55 بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G610.

وتدعم الشريحة ذاكرة LPDDR5 ومساحة تخزين UFS 3.1، إلى جانب كاميرا تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل، ودقة عرض تصل إلى 1200×2600 بكسل، كما توفر الاتصال عبر Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4 وشبكات 5G.

ومن المميزات البارزة للهاتف، وعد الشركة بتقديم ثلاث تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من تصحيحات الأمان، مما يعكس التزام Infinix بدعم طويل الأمد لمستخدميها. وبذلك، يجمع Note Edge بين أداء قوي وتجربة استخدام مستدامة مع شاشة جذابة وبطارية كبيرة.

