تكنولوجيا: سامسونج تختبر بطارية 20000 مللي أمبير بتقنية السيليكون الكربوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد سوق الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة موجة من الأجهزة القادمة من العلامات الصينية، والمزوّدة ببطاريات تتجاوز سعتها 8000 مللي أمبير. ومع ذلك، ظهر تسريب جديد يشير إلى أن Samsung SDI تختبر بطارية ضخمة ثنائية الخلايا بسعة تصل إلى 20000 مللي أمبير قد تغيّر المشهد تمامًا.

لا تُعرف سامسونج عادةً برفع سعات البطاريات في هواتفها. فعلى سبيل المثال، يأتي أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S25 Ultra ببطارية 5000 مللي أمبير فقط. لكن، وفقًا لتسريب حديث، بدأت Samsung SDI في اختبار بطارية سيليكون-كربون ثنائية الخلايا بسعة 20000 مللي أمبير، وهو رقم يتجاوز أي سعة استخدمتها الشركة في هواتفها من قبل.

وبحسب المصدر، اعتمدت الشركة في هذا الاختبار على خلية أولى بسعة 12000 مللي أمبير بسمك 6.3 ملم، إلى جانب خلية ثانية بسعة 8000 مللي أمبير بسمك 4 ملم. وخلال الاختبارات، سجّلت البطارية ما يقارب 27 ساعة من وقت تشغيل الشاشة، إضافةً إلى قدرة تحمّل وصلت إلى حوالي 960 دورة شحن سنويًا. هذه النتائج تبدو مبهرة على الورق، خصوصًا في ظل السباق لزيادة سعة البطاريات دون التضحية بالأداء أو الأمان.

مع ذلك، لم تكتمل التجارب بنجاح. فبعد انتهاء الاختبارات بفترة قصيرة، لوحظ انتفاخ في البطارية، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن متانة هذا التصميم على المدى الطويل. ويضيف مُسرِّب آخر أن الخلية الأصغر بسعة 8000 مللي أمبير زاد سُمكها من 4 ملم إلى 7.2 ملم نتيجة التمدد، وهو أمر كفيل بإيقاف أي مشروع يتعلق بهاتف ذكي.

ومن المهم الإشارة هنا إلى ضرورة التعامل مع هذه المعلومات بحذر، إذ إن مصدر التسريب ليس موثوقًا بشكل كبير. كما يُحتمل أن هذه البطارية تُختبر أساسًا للاستخدام في المركبات الكهربائية بدلًا من الهواتف، وهو ما قد يفسر حجمها وقدرتها.

