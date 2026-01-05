تكنولوجيا: Smalth تطلق خاتم Ceramic الذكي فائق النحافة ببطارية تدوم حتى 8 أيام وبدون اشتراكات #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Smalth عن خاتمها الذكي الجديد Ceramic، لينضم إلى طراز Smalth Titanium الذي أُطلق في ديسمبر الماضي. ويأتي الإصدار الجديد بتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنة بنسخة التيتانيوم، إذ لا يتجاوز عرض الخاتم 4 ملم ويزن نحو 2 جرام فقط، بينما يبلغ عرض إصدار Titanium نحو 7.6 ملم ويصل وزنه إلى 2.7 جرام.

واعتمدت الشركة في هذا الطراز على طلاء خزفي يمنح الخاتم ملمسًا ناعمًا ومظهرًا أنيقًا، مع الحفاظ على مستوى المتانة والراحة نفسه الذي يقدمه إصدار التيتانيوم. ورغم التصميم النحيف والخفيف، يدعم الخاتم مقاومة للماء حتى 10 ATM، ويوفر قدرات متقدمة لمتابعة الحالة الصحية على مدار الساعة.

ويراقب الخاتم معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم بشكل مستمر، إلى جانب دعم تتبع النوم، بما يشمل دورات النوم، ومراحله المختلفة، ومدة النوم، وتقييم جودة النوم. كما يدعم تتبع الأنشطة الرياضية مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وغيرها. وتصل مدة عمل البطارية إلى ما يصل إلى 8 أيام بشحنة واحدة.

ويعتمد خاتم Smalth Ceramic على تطبيق مخصص يتيح عرض تحليلات صحية مفصلة، دون الحاجة إلى أي اشتراك مدفوع، على عكس بعض المنافسين مثل Oura وUltrahuman. ويتوفر الخاتم بثلاثة ألوان هي الأبيض والوردي والأسود.

ويُطرح الخاتم بمقاسات متعددة تشمل 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13، بسعر يبلغ 88 دولارًا، مع توفره حاليًا للشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة Smalth.

المصدر