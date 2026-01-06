تكنولوجيا: Acer تكشف عن لابتوب الألعاب Predator Helios Neo 16S AI بمعالج Intel الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer للتو عن حاسوب الألعاب المحمول Predator Helios 16S AI خلال معرض CES 2026. يأتي هذا الجهاز مدججاً بالمواصفات والميزات الحديثة، مما يجعله خياراً قوياً للاعبين الباحثين عن الأداء العالي.

المواصفات والأداء:

المعالج: يمكن تزويد اللابتوب بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra 9 386H ، وهو معالج إنتل الرائد القادم للأجهزة المحمولة (الذي كان يُعرف سابقاً باسم Panther Lake).

الرسوميات: يمكن تجهيز الجهاز ببطاقة رسوميات تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 5070 .

الذاكرة والتخزين: يدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 64 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

الشاشة والتصميم:

الشاشة: شاشة OLED قياس 16 بوصة بدقة WQXGA توفر دعماً حقيقياً لصور HDR.

التصميم: يتم وضع كل هذه المكونات داخل هيكل معدني نحيف بسماكة 18.9 ملم، مما يمنحه مظهراً صلباً وأنيقاً.

الاتصال: يتميز الجهاز بخيارات اتصال ممتازة، مع دعم لمنافذ Thunderbolt 4، وتقنيات Wi-Fi 6E وBluetooth.

السعر والتوافر: لا توجد أي معلومات حول الأسعار حتى الآن، وربما لا تزال الشركة تقوم بحساب التكلفة نظراً للنقص المستمر في ذواكر الرام (RAM). وقد صرحت Acer بأنها ستكشف عن السعر مع اقتراب موعد الإطلاق.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.

المصدر: