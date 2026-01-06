تكنولوجيا: ASUS تطلق نسخة خاصة من جهاز ROG Flow Z13 بتوقيع المبدع Hideo Kojima في معرض CES2026#

- 1/3
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل سبق ونظرت إلى جهاز ASUS ROG Flow Z13 وقلت: “إنه رائع، لكن ماذا لو كان يحمل لمسة هيديو كوجيما؟”. لقد تم سماع ندائك. إليكم جهاز ROG Flow Z13-KJP، ثمرة التعاون بين ASUS واستوديو Kojima Productions.
التصميم: “لأولئك الذين يجرؤون” (For Ludens who dare) بينما يظل الجهاز من الداخل مشابهاً للنسخة القياسية (جهاز لوحي للألعاب بتصميم يشبه Surface Pro)، فإن التصميم الخارجي يختلف كلياً:
الإلهام: التصميم مستوحى بوضوح من لعبة Death Stranding، مع لمسات قد يلاحظها المعجبون تذكر بأجواء Metal Gear.
الجماليات: يتميز الجهاز باللون الذهبي، والرموز، وألياف الكربون المدمجة التي تستحضر شخصية “Ludens” (تميمة استوديو كوجيما).
الحجم: هذه النسخة أكبر قليلاً من النسخة القياسية، ويظهر ذلك بشكل ملحوظ في لوحة المفاتيح القابلة للفصل.
المواصفات التقنية والأداء: بمجرد تجاوز الانبهار بالتصميم، ستجد أمامك جهاز ألعاب قوياً (Copilot PC):
الشاشة: شاشة لمس IPS مقاس 13.4 بوصة، بمعدل تحديث 180Hz وسطوع 500 شمعة (nits).
المعالج: يعمل بشريحة Ryzen AI Max+ 395، التي تحتوي على معالج رسوميات مدمج يقدم أداءً يتفوق على التوقعات.
الذاكرة: يمكن تهيئته بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 128 جيجابايت من نوع LPDDR5X 8000.
المنافذ: تشكيلة منافذ سخية لجهاز بهذا الحجم: منفذين USB 4 Type-C، منفذ USB-A، منفذ HDMI 2.1، منفذ صوت 3.5 ملم، وفتحة بطاقة microSD.
الملحقات والتوافر:
ستتوفر ملحقات متطابقة تشمل: ماوس، حافظة، سماعات رأس، وسجادة مكتب (Desk mat). قد يتم حزم هذه الملحقات مع الجهاز أو تباع بشكل منفصل حسب المنطقة.
لم تكشف ASUS بعد عن الأسعار أو موعد التوفر لهذا الإصدار الخاص.
تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات، بما في ذلك أحدث إصدارات Samsung وLG وNVIDIA. لا تزال هناك مؤتمرات صحفية مرتقبة يوم الإثنين لشركتي Sony Afeela وAMD.