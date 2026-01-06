تكنولوجيا: Asus تحدّث جهاز ROG Zephyrus G16 بمعالجات Intel جديدة وشاشة أكثر سطوعًا #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحدّث Asus حاسب الألعاب المحمول ROG Zephyrus G16 بمعالجات Intel أحدث، لتمنحه دفعة واضحة في الأداء مقارنة بالجيل السابق.

ورغم عدم كشف الشركة عن اسم المعالج تحديدًا، إلا أن وجود 16 نواة يرجّح اعتماده على Core Ultra X9 388H أو Core Ultra 9 368H، ما يعني تفوقًا ملحوظًا على Core Ultra 9 285H المستخدم في إصدار العام الماضي.

وفيما يخص الرسوميات، حافظت Asus على نفس الخيارات دون تغيير، إذ يتوفر الجهاز بثلاثة إصدارات تشمل Nvidia GeForce RTX 5090 وRTX 5080 وRTX 5070 Ti.

ولم توضّح الشركة سعة الذاكرة أو التخزين لنسخة RTX 5090، بينما تأتي نسخة RTX 5080 مع 64 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x وسعة تخزين 2 تيرابايت، في حين تكتفي نسخة RTX 5070 Ti بذاكرة 32 جيجابايت وتخزين 2 تيرابايت.

وعلى صعيد الشاشة، حافظت لوحة العرض مقاس 16 بوصة بدقة WQXGA ومعدل تحديث 240 هرتز على مواصفاتها الأساسية، لكن رفعت Asus مستوى السطوع في وضع HDR ليصل إلى 1000 نتس

وإلى جانب ذلك، قدّمت الشركة تصميم فتحات تهوية دائريًا جديدًا لتحسين تبديد الحرارة، ليشكّل هذان التحديثان أبرز الإضافات في هذا الجيل.

وتكتمل المواصفات بدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، إلى جانب منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C، ومنفذين USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، وقارئ بطاقات SD، ومقبس صوت 3.5 مم. ويزن الجهاز نحو 1.95 كجم، ويعتمد على بطارية بسعة 90 واط/ساعة.

ولم تعلن Asus بعد عن السعر الرسمي، إلا أن المؤشرات تشير إلى تكلفة مرتفعة، خاصة مع مقارنة الجيل السابق وارتفاع أسعار الذاكرة مؤخرًا.

المصدر