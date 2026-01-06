تكنولوجيا: HP تطلق لوحات مفاتيح HyperX Origins 2 للألعاب بمعدل استجابة 8 كيلوهرتز وتصميم معياري #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب إطلاق أجهزة الحواسب المحمولة والمكتبية المخصصة للألعاب، قدمت HP مجموعة من ملحقات الألعاب الجديدة خلال CES 2026، وكان أبرزها سلسلة لوحات المفاتيح HyperX Origins 2، التي تضم ثلاثة طرازات جديدة لتلبية احتياجات معظم اللاعبين.

تشتمل السلسلة على لوحة Origins 2 Pro 65، وهي لوحة ألعاب تعتمد على تأثير Hall وبهيكل 65% صغير الحجم. وتوفر المفاتيح المغناطيسية خطية الاستجابة، مع صوت أنظف بفضل أسلوب التثبيت O-ring.

كما يتيح الهيكل القابل للتبديل للاعبين تخصيص المظهر العام، وتضمن تقنية Rapid Trigger ضغطات سريعة، بينما يحد معدل الاستجابة 8 كيلو هرتز من التأخير في الإدخال.

أما لوحة Origins 2 65 غير Pro، فتحتفظ بمعدل الاستجابة 8 كيلو هرتز لكنها تستخدم مفاتيح ميكانيكية عادية بدلاً من TMR أو Hall Effect. كما يدعم الهيكل القابل للتبديل والمفاتيح القابلة للاستبدال السريع، مع توفير مفاتيح HyperX Linear Red.

بالانتقال إلى HyperX Origins 2 1800، فهي لوحة كاملة الحجم لكنها تأتي بتصميم مدمج. مثل الطرازات الأخرى، تحتوي على هيكل قابل للتبديل، لكنها تستخدم مفاتيح خطية عادية بدلاً من المغناطيسية. وتدعم اللوحة أيضًا معدل استجابة 8 كيلو هرتز، ويضمن أسلوب تثبيت لوحة O-ring صوتًا عميقًا وانعكاسًا خفيفًا عند الضغط.

تأتي جميع اللوحات الثلاثة بأسلاك فقط، مع إضاءة RGB لكل مفتاح. ولم تكشف HP بعد عن الأسعار أو موعد التوافر، مع الإشارة إلى أن الطراز السابق Origins 65 يبدأ من 99.99 دولارًا.

المصدر