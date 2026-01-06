تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن DLSS 4.5 بتحسينات كبيرة وأداء قوي #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن تقنية DLSS 4.5 خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026. تُعد DLSS 4.5 تحديثًا رئيسيًا لتقنية DLSS 4، مع التركيز على تحسين جودة الصورة وتوليد الإطارات.

تشمل التحسينات الرئيسية الجيل الثاني من Transformer Super Resolution حيث يتوفر الآن لجميع كروت RTX (سلسلة 20، 30، 40، 50)، يوفر استقرارًا زمنيًا أفضل، تقليل الشبحية (ghosting)، ومكافحة (anti-aliasing) محسنة، مع مجموعة بيانات تدريب أكبر و5 أضعاف قوة الحوسبة مقارنة بـ DLSS 4.

وكذلك تحسين Dynamic Multi Frame Generation (6x) ومتوقع ان يصل في ربيع 2026 حصريًا لسلسلة RTX 50، يدعم مضاعفات تصل إلى 6x (5 إطارات إضافية لكل إطار أصلي)، لتحقيق أداء 4K بـ 240Hz في ألعاب path-traced، مع تعديل تلقائي للإطارات حسب معدل التحديث.

يدعم DLSS 4.5 أكثر من 400 لعبة وتطبيق عبر تطبيق NVIDIA، مع دعم فوري لألعاب مثل DOOM: The Dark Ages وPRAGMATA وResident Evil Requiem. كما أعلنت NVIDIA عن RTX Remix Logic، الذي يتيح تفاعلات بيئية ديناميكية في الألعاب المعدلة (أكثر من 30 حدث مثل فتح أبواب أو تغيرات طقس)، مع دعم Linux وFire TV.

