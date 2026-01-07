تكنولوجيا: LG تكشف عن روبوت لطي الغسيل مصمم للقيام بمهامك اليومية نيابة عنك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG خلال فعاليات معرض CES 2026 عن روبوتها الجديد CLOiD الذي يأتي بتصميم شبيه بالبشر وقدرات فائقة تمكنه من أداء الأعمال المنزلية المعقدة مثل طي الغسيل وتفريغ غسالات الأطباق وتقديم الطعام، حيث زودت الشركة هذا الروبوت بأذرع مفصلية ووحدة رأس مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكنه من التواصل مع المستخدمين والتحكم في الأجهزة الذكية المتصلة، وقد جاء هذا الإعلان ليعد المستخدمين باستعادة ساعات الفراغ التي تستهلكها الأعمال المنزلية عادة.

ويتميز الروبوت بوحدة رأس لطيفة الشكل تحتوي على شاشة وكاميرات ومستشعرات متطورة تساعده على التنقل في مساحات المعيشة، بينما يعتمد في تكوينه الميكانيكي على ذراعين بمفاصل كاملة الحركة عند الكتف والمرفق والمعصم، بالإضافة إلى يدين تمتلكان أصابع تتحرك بشكل مستقل مما يمنحه المهارة الدقيقة اللازمة للتعامل مع الأشياء الحساسة مثل قطع الكرواسون أو أطباق الطعام، وتستخدم قاعدته عجلات للحركة تشبه تلك الموجودة في المكانس الروبوتية الحالية لينزلق بسلاسة عبر الغرف، إلا أن قدرة أذرعه تقتصر حالياً على التقاط الأشياء الموجودة عند مستوى الركبة أو أعلى مما يعني أن الأشياء الملقاة على الأرض كالجوارب ستبقى مكانها حتى يلتقطها المستخدم بنفسه.

وقد استعرضت LG قدرات الروبوت المتنوعة من خلال عرض توضيحي أظهر قيامه ببدء دورات الغسيل وطي الملابس بعد الانتهاء منها، كما ظهر في مشهد آخر يقف بجوار شخص أثناء ممارسة التمارين الرياضية المنزلية وإن كانت طبيعة المساعدة الدقيقة التي يقدمها في هذا السياق غير واضحة تماماً، ويبدو من المعطيات الحالية أن CLOiD لا يزال يمثل مفهوماً تقنياً وليس منتجاً جاهزاً للطرح الفوري على رفوف المتاجر، حيث صرحت LG بنيتها مواصلة تطوير روبوتات منزلية بوظائف وأشكال عملية لخدمة الأعمال المنزلية مع دمج تقنيات الروبوتات هذه في أجهزة أخرى، مما يجعل حلم المنزل المؤتمت بالكامل أقرب خطوة إلى الواقع حتى وإن كان موعد الإصدار الرسمي لا يزال في المستقبل.

