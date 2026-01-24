تكنولوجيا: تيك توك تنهي صفقة مع مستثمرين أمريكيين وتصبح مملوكة أغلبها للكيانات الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهت تيك توك بعد أشهر من المفاوضات صفقة مع عدة مستثمرين أمريكيين قبل أيام من الموعد النهائي، الذي كان سيؤدي، بحسب التقارير، إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وبموجب الصفقة، تخلصت تيك توك من سيطرة شركة بايتدانس، التي احتفظت بحصة 20%، بينما توزعت الـ80% المتبقية بين شركات Oracle وSilver Lake وMGX وشركات أخرى، بحيث حصلت كل من هذه الشركات الثلاث على 15% من الأسهم.

ومن أبرز عناصر هذه الصفقة أن الشركة المشتركة الجديدة ستضمن حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، مع إبقاء خوارزمية تيك توك التي تعتمد على بياناتهم محلية على خوادم الولايات المتحدة. وستتولى Oracle استضافة هذه البيانات، بالإضافة إلى إدارة مراقبة المحتوى.

علاوة على ذلك، ستغطي الشركة المشتركة الجديدة منصتي CapCut وLemon8، مع توفير التوافقية وإمكانية الوصول إلى المحتوى الدولي لجميع المستخدمين.

وسيشرف على العمليات سبعة أعضاء في مجلس الإدارة، معظمهم أمريكيون، من بينهم شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، وإيغون دوربان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Silver Lake، وكينيث غلوك، نائب الرئيس التنفيذي في Oracle، وديفيد سكوت، رئيس الاستراتيجية والسلامة في MGX.

المصدر