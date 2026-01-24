تكنولوجيا: اعتماد Poco X8 Pro إصدار Iron Man رسميًا قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة بوكو لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها الرائدة في الفئة المتوسطة، ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي، بدأت التفاصيل تتضح أكثر.

فبعد أن حصل Poco X8 Pro على الاعتماد التنظيمي في يوليو الماضي، كشفت شهادة جديدة عن إصدار خاص من الهاتف يحمل اسم Poco X8 Pro Iron Man Edition، في تعاون مرتقب مع مارفل.

وأظهرت بيانات الاعتماد الصادرة من هيئة NBTC في تايلاند تسجيل الإصدار الخاص برقم الطراز 2511FPC34G، ما يؤكد جاهزيته للطرح في الأسواق قريبًا.

وفي السياق نفسه، تشير التسريبات إلى أن Poco X8 Pro سيكون نسخة معاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5، المتوقع الإعلان عنه في الصين خلال هذا الشهر. كما يُتوقع أيضًا إطلاق نسخة أقوى تحمل اسم Poco X8 Pro Max، والتي ستكون مبنية على Redmi Turbo 5 Max.

وبناءً على هذه المعلومات، يُرجّح أن تأتي الهواتف الجديدة بشاشات تعمل بدقة 1.5K، إلى جانب بطارية ضخمة قد تصل سعتها إلى 9,000 مللي أمبير في بعض الأسواق، مع احتمال تقليل السعة في أوروبا بسبب قيود الشحن والنقل.

وعلى مستوى الأداء، تشير التوقعات إلى اعتماد Poco X8 Pro على معالج Dimensity 8500 من ميدياتك، بينما قد يحصل إصدار X8 Pro Max على معالج Dimensity 9500 الأقوى.

المصدر