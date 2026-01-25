تكنولوجيا: تأكيد دعم iQOO 15 Ultra لأزرار كتف بمعدل استجابة 600 هرتز مع اهتزازات لمسية متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد iQOO لإطلاق هاتف iQOO 15 Ultra في الصين خلال الشهر المقبل، وبعد أن كشفت الشركة مؤخرًا عن تصميم الهاتف وخيارات الألوان، ظهرت تفاصيل جديدة تؤكد دعم الهاتف لأزرار كتف تعمل باللمس مع تقنيات متقدمة لتحسين تجربة الألعاب.

وأعلن مدير منتجات iQOO عبر منشور على Weibo أن أزرار الكتف اللمسية في iQOO 15 Ultra ستدعم ردود فعل لمسية اهتزازية، إلى جانب معدل أخذ عينات يبلغ 600 هرتز، مع الاعتماد على شريحتين مستقلتين للتحكم بهدف تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى حد ممكن.

كما أوضح أن هذه الأزرار ستكون مقاومة للعرق، مع استخدام خوارزمية خاصة مضادة للتعرق لضمان أداء مستقر أثناء الاستخدام المكثف.

وفي سياق متصل، استعرض مدير المنتجات الفروق بين الأزرار اللمسية والأزرار التقليدية، حيث تعتمد الأزرار الجديدة على محرك خطي لمحاكاة الضغط الفعلي، ما يساعد في الحفاظ على إحساس متناسق حتى بعد فترات استخدام طويلة.



إضافة إلى ذلك، تتمتع الأزرار اللمسية بعمر افتراضي أطول نظرًا لغياب الأجزاء الميكانيكية المعرضة للتآكل، كما أنها مدمجة بسلاسة في إطار الهاتف، الأمر الذي يقلل من تراكم الأوساخ ويحسن من سرعة الاستجابة مقارنة بالأزرار التقليدية.

وأكدت الشركة أن الهدف الأساسي من إضافة أزرار الكتف هو تعزيز تجربة الألعاب، خاصة في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول التي تتطلب تحكمًا سريعًا ودقيقًا. كما تتيح هذه الأزرار إمكانية إعداد أوضاع مخصصة وتنفيذ أوامر مركبة بسهولة، ما يمنح اللاعبين أفضلية واضحة أثناء اللعب.

وفي الوقت نفسه، تشير التسريبات السابقة إلى أن iQOO 15 Ultra سيأتي مزودًا بمروحة تبريد نشطة، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع توقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

