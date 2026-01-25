تكنولوجيا: إطلاق Comulytic Pro لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل بضغطة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدّم جهاز Comulytic Pro AI Note Taker حلاً ذكيًا لتسجيل المحادثات وتحليلها بشكل فوري، حيث يركّز على تبسيط التعامل مع المحتوى الصوتي في البيئات المهنية والاستخدام اليومي.

ويعمل الجهاز بضغطة زر واحدة لبدء التسجيل والنسخ والتحليل تلقائيًا، دون الحاجة إلى إعداد أوضاع خاصة أو إدخال أوامر إضافية، ما يسمح باستمرار المكالمات والاجتماعات دون أي مقاطعة.

وفي خطوة لافتة، يوفّر الجهاز خدمة نسخ غير محدودة مجانًا مع ملخصات أساسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على عكس العديد من المنتجات المنافسة التي تفرض اشتراكات شهرية أو قيودًا على عدد الدقائق.

كما تصل دقة النسخ إلى 98% عبر 113 لغة، ما يجعله مناسبًا للاستخدامات متعددة اللغات والبيئات الدولية. إضافة إلى ذلك، يحصل المشترون قبل 23 فبراير على فترة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا للاستفادة من الميزات المتقدمة.

ومن ناحية الذكاء الاصطناعي، يعتمد Comulytic Pro على نماذج GPT-5 وGemini، ما يتيح إنشاء ملخصات تلقائية، وإجراء تفاعلات بأسلوب الأسئلة والأجوبة، إلى جانب تحليل منظم للمحادثات واستخلاص النقاط المهمة والمهام المطلوبة، وهو ما يقلل الحاجة إلى إعادة الاستماع للتسجيلات الطويلة.

أما على صعيد التصميم، فيتميّز الجهاز بسُمك فائق النحافة يبلغ 0.12 بوصة، مع بطارية تدوم حتى 45 ساعة من الاستخدام، ما يجعله سهل الحمل وملائمًا للاستخدام اليومي المكثف، خاصة للمستشارين وفرق المبيعات والعاملين في المجالات القانونية والطبية.

وبشكل عام، يهدف Comulytic Pro إلى تقليل فقدان المعلومات والعبء الإداري عبر الجمع بين عمر البطارية الطويل، ودقة النسخ العالية، والمعالجة الذكية غير المحدودة، ليقدّم بديلاً عمليًا لتدوين الملاحظات اليدوي وأجهزة التسجيل التقليدية.

