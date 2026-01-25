تكنولوجيا: تسريب أوروبي يكشف ألوان Galaxy S26 وخيارات التخزين ويؤكد غياب نسخة 128 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة من متجر فنلندي عن تغييرات مهمة في سلسلة Galaxy S26 داخل أوروبا، وعلى رأسها اختفاء نسخة 128 جيجابايت بشكل نهائي، لتبدأ السلسلة بسعة 256 جيجابايت كخيار أساسي.

أولًا Galaxy S26

يتوفر الهاتف بسعتي 256 و512 جيجابايت، مع طرح نسخة Enterprise باللون الأسود فقط لسعة 256 جيجابايت.

وتشمل الألوان: الأسود، الأبيض، البنفسجي، والأزرق السماوي.

ثانيًا Galaxy S26+

تطرح سامسونج الهاتف بسعتي 256 و512 جيجابايت دون نسخة Enterprise.

وتأتي الألوان نفسها: الأسود، الأبيض، البنفسجي، والأزرق السماوي.

ثالثًا Galaxy S26 Ultra

تقدم سامسونج الهاتف بخيارات تخزين أوسع تشمل 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

وتقتصر نسخة Enterprise على اللون الأسود بسعة 256 جيجابايت فقط.

أما الألوان المتاحة فهي: الأسود، الأبيض، البنفسجي، والأزرق السماوي.

وبحسب التسريب، لا تزال تفاصيل الذاكرة العشوائية غير مؤكدة، ما يترك تساؤلات حول وصول نسخة 16 جيجابايت رام إلى السوق الأوروبي أو الاكتفاء بإصدار 12 جيجابايت فقط في طراز Ultra.

