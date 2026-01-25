تكنولوجيا: توقف تحديثات جوجل كروم عن عدد من أجهزة ماك بدءًا من يوليو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتبارًا من يوليو المقبل، ستتوقف تحديثات جوجل كروم والمتصفحات المبنية على كروميوم عن العمل على أجهزة ماك التي صدرت قبل عام 2018. وأوضحت صفحة الدعم الرسمية لجوجل أن إصدار Chrome 150 سيكون آخر نسخة من المتصفح الشهير التي تدعم نظام macOS 12 Monterey.

نظرًا لأن macOS 13 Ventura لا يدعم أجهزة ماك التي صدرت قبل 2017، سيضطر المستخدمون الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة قديمة إما إلى شراء جهاز ماك جديد، أو التحول إلى متصفح آخر للبقاء على اطلاع بأحدث الميزات وتحديثات الأمان.

وتشمل قائمة أجهزة Intel Macs المدعومة رسميًا من Ventura: iMac من 2017 وما بعده، iMac Pro 2017، Mac mini من 2018 وما بعده، Mac Pro 2019 وما بعده، MacBook Pro من 2017 وما بعده، MacBook Air من 2018 وما بعده، وMacBook من 2017.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أجهزة Apple Silicon Macs لا تزال مدعومة. أما مستخدمو أجهزة Intel غير المدعومة، فيمكنهم الاعتماد على متصفح Firefox، حيث يدعم أجهزتهم نظام macOS 10.15 Catalina. كما ستتوقف متصفحات أخرى مبنية على كروميوم مثل Brave وOpera عن دعم macOS Monterey هذا يوليو.

