تكنولوجيا: تحديث Windows 11 KB5074109 يواجه مشكلة تمنع حذفه ويتسبب في ظهور الخطأ 0x800f0905

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاقمت مشكلات التحديث الأمني Windows 11 KB5074109 لشهر يناير 2026 بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة. فبعد أن أوصت مايكروسوفت بعض المستخدمين بإزالة التحديث بسبب ظهور شاشات سوداء، وتعطل التطبيقات، وتجمّد Outlook، بدأت تظهر مشكلة جديدة أكثر تعقيدًا، إذ يفشل التراجع عن التحديث نفسه مع ظهور الخطأ 0x800f0905.

ووفقًا لتقرير حديث من Windows Central، واجهت أجهزة تعمل بنظام Windows 11 عند محاولة حذف التحديث KB5074109 خطأً مرتبطًا بمكوّنات النظام وServicing Stack، ما يؤدي إلى إيقاف عملية الإزالة بالكامل.

ونتيجة لذلك، يجد المستخدمون أنفسهم عالقين بين خيارين صعبين: الاستمرار في استخدام تحديث مليء بالأعطال، أو اللجوء إلى حلول إصلاح أكثر جذرية.

وفي الوقت الحالي، لم تُصدر مايكروسوفت حلًا رسميًا لهذه المشكلة. ومع ذلك، اقترح خبراء الدعم وبعض الأدلة الفنية عدة حلول مؤقتة، من بينها استعادة النظام إلى نقطة سابقة قبل تثبيت التحديث، أو استخدام أداة إصلاح Windows Update التي تحتفظ بالملفات والتطبيقات، ثم محاولة إزالة التحديث مرة أخرى. وبطبيعة الحال، يُنصح دائمًا بأخذ نسخة احتياطية كاملة قبل تنفيذ أي من هذه الخطوات.

في السياق نفسه، لا تزال التقارير عن مشكلات أخرى مرتبطة بالتحديث KB5074109 في تزايد مستمر.

فقد اشتكى مستخدمون يمتلكون أجهزة أقدم من تعطل وضع السكون S3، حيث تتحول الشاشة إلى سوداء دون دخول الجهاز فعليًا في وضع توفير الطاقة، ما يضطرهم إلى إعادة التشغيل القسري. كما استمر ظهور أخطاء تشغيل التطبيقات برمز 0x803F8001، إضافة إلى حالات تجمّد Outlook Classic، خصوصًا عند تخزين أرشيف البريد داخل OneDrive أو مجلدات سحابية أخرى.

وفي ظل هذا الوضع المربك، لا تزال مايكروسوفت تدرج KB5074109 كتحديث أمني رسمي لشهر يناير 2026، مع اعترافها بوجود عدة مشاكل وتوصيتها بإلغاء التثبيت للمستخدمين المتضررين بشدة.

لكن المفارقة أن بعض المستخدمين لا يستطيعون حتى تنفيذ عملية التراجع دون مواجهة أخطاء إضافية. وحتى صدور إصلاح رسمي، يُنصح المستخدمون الذين لا يعانون من مشاكل واضحة بالانتظار وتجنب أي تغييرات غير ضرورية.

المصدر