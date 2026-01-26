تكنولوجيا: تسريب يكشف لعبة PlayStation Plus المجانية لشهر فبراير 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سوني للإعلان رسميًا عن ألعاب PlayStation Plus Essential لشهر فبراير 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن تسريبًا مبكرًا كشف بالفعل عن إحدى الألعاب المرتقبة ضمن القائمة. وجاءت هذه المعلومات عبر المسرب الشهير Billbil-kun، المعروف بدقته العالية في تسريب تشكيلات PS Plus في مرات سابقة.

وبحسب التسريب، ستتصدّر لعبة Undisputed قائمة ألعاب PlayStation Plus Essential لشهر فبراير 2026. ومن المتوقع أن تنضم اللعبة إلى الخدمة خلال الشهر نفسه، على أن تظل متاحة للتحميل حتى 3 مارس. كما سيشمل توفرها جميع فئات الاشتراك، بما في ذلك Essential وExtra وPremium، ما يعني أن جميع المشتركين سيتمكنون من إضافتها إلى مكتباتهم فور طرحها رسميًا.

ورغم ذلك، لا تزال بقية ألعاب الشهر غير معروفة حتى الآن، على أن تكشف سوني التشكيلة الكاملة يوم الأربعاء 28 يناير.

أما عن اللعبة نفسها، فتركز Undisputed على تقديم تجربة ملاكمة واقعية تعتمد على الدقة والتخطيط بدلًا من أسلوب اللعب الأركيدي السريع.

وتصمم كل مواجهة لتكون معركة تكتيكية حقيقية، حيث يلعب التمركز، والتوقيت، وإدارة stamina، وحركة القدمين دورًا أساسيًا إلى جانب توجيه اللكمات. كما تتيح اللعبة للاعبين تنفيذ الخداع، والهجمات المرتدة، وتفادي الضربات، واستخدام أكثر من 60 نوعًا مختلفًا من اللكمات.

إلى جانب ذلك، تقدم اللعبة طور Career Mode متكامل، يبدأ فيه اللاعبون من بطولات الهواة ثم يشقون طريقهم تدريجيًا نحو لقب بطل العالم بلا منازع. كما توفر أداة إنشاء شخصيات متقدمة تسمح بتخصيص تفاصيل عديدة، مثل شكل الجسم، والوشوم، والقفازات، والسراويل.

وعلاوة على ذلك، تضم قائمة المقاتلين في Undisputed أكثر من 70 ملاكمًا حقيقيًا، من أساطير اللعبة مثل محمد علي وSugar Ray Robinson، وصولًا إلى نجوم العصر الحديث مثل Canelo Alvarez وTerence Crawford وTyson Fury.

