تكنولوجيا: Tapo تطلق كاميرا أمان جديدة مع كشاف ضوئي ساطع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة TP-Link كاميرا Tapo C710 2K Pan/Tilt IP65 Floodlight في الولايات المتحدة. يجمع هذا الطراز بين كاميرا أمان تدعم الإمالة والدوران (Pan/Tilt) وكشاف ضوئي يعمل بالحركة يوفر سطوعاً يصل إلى 1500 لومن. وتشمل الميزات الأخرى ميزة مجانية للكشف عن البشر والمركبات والحيوانات الأليفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنذارات لردع المتسللين.

أصبحت كاميرا Tapo C710 2K Pan/Tilt IP65 Floodlight متاحة الآن في الولايات المتحدة. وقد صُممت هذه الكاميرا الأمنية الذكية من العلامة التجارية الفرعية لشركة TP-Link للاستخدام الخارجي، ويمكن استخدامها لمراقبة وإضاءة الممر أو الفناء الخاص بك.

وتحتوي كاميرا Tapo C710 على دقة 2K 3MP مع إمكانية الإمالة والدوران، بالإضافة إلى رؤية ليلية ملونة ووضع الأشعة تحت الحمراء (IR). وتأتي مع أداة كشف مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحديد الأشخاص والمركبات والحيوانات الأليفة، والتحرك بذكاء لتتبع حركتهم. وتشمل الميزات الأخرى عمليات مسح بانورامية مجدولة بزاوية 360 درجة، وإنذارات صوتية وضوئية لردع المتسللين، ووظيفة التحدث ثنائي الاتجاه.

وتقع الكاميرا أسفل كشاف ضوئي قابل للتعديل يمكنه توفير سطوع يصل إلى 1500 لومن عند درجة حرارة لونية تبلغ 4000K. وبفضل مستشعر الأشعة تحت الحمراء السلبي (PIR) المدمج بزاوية كشف تصل إلى 165 درجة ومدى 25 قدماً (حوالي 7.6 متر)، يمكن تنشيط الكشاف عن طريق الحركة. ويمكنك إدارة الجهاز عن بُعد عبر تطبيق العلامة التجارية، كما أنه يدعم مساعد جوجل (Google Assistant) وأمازون أليكسا (Amazon Alexa). وتتطلب كاميرا الأمان السلكية هذه شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز، مع قدرة المستخدمين على تخزين لقطات الفيديو محلياً أو في السحابة.

يمكنك الآن شراء كاميرا TP-Link Tapo C710 2K Pan/Tilt IP65 Floodlight مقابل 99.99 دولاراً من المتجر الإلكتروني للعلامة التجارية أو عبر واجهة متجرها على أمازون. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إطلاق منتج المنزل الذكي هذا في أوروبا أو متى سيتم ذلك.

المصدر: