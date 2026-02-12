تكنولوجيا: إطلاق هاتف Vivo X300 Ultra الجديد باتصال عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل حديثة حول هاتف “Vivo X300 Ultra” الجديد من شركة فيفو. وتفيد التقارير أن الهاتف سيتم إطلاقه في مارس، ويُفترض أن يوفر اتصالاً عبر الأقمار الصناعية فور إخراجه من الصندوق.

ظهر هاتف Vivo X300 Ultra الذي طال انتظاره في تسريب جديد. وللتذكير، من المتوقع أن تضع فيفو الجهاز كبديل لهاتفي Xiaomi 17 Ultra و Find X9 Ultra. وبالتالي، ينبغي أن ينافس X300 Ultra هاتف Galaxy S26 Ultra أيضاً، والذي سيحل محل Galaxy S25 Ultra في 25 فبراير (بسعر حالي 759 دولاراً – مجدد على أمازون).

وبناءً على شهادة 3C الحديثة، أعدت فيفو نسختين من X300 Ultra للبيع في سوقها المحلي. من ناحية، قامت الشركة باعتماد X300 Ultra العادي في 3C برقم الطراز V2547A. في السابق، كان يُعتقد أن X300 Ultra مرتبط برقم الطراز V2536A، وهو ما تدحضه الأدلة الحديثة.

ومع ذلك، تؤكد شهادة 3C أن V2547A يدعم الشحن بقدرة تصل إلى 100 واط، بزيادة قدرها 10 واط عن X200 Ultra. من ناحية أخرى، قامت فيفو أيضاً باعتماد V2547DA. وتعرف شهادة 3C الطراز V2547DA، وهو نسخة مشتقة من V2547A، على أنه إصدار BeiDou من V2547A العادي. بعبارة أخرى، ستطلق فيفو إصداراً من X300 Ultra مع اتصال عبر الأقمار الصناعية. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإصدار سيتوفر عالمياً مثل Vivo X300 Ultra القياسي في هذه المرحلة.

