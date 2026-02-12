تكنولوجيا: كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Vivo X300 Max مع تأكيد مواصفاته.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تفصيل مواصفات هاتف Vivo X300 Max عبر العديد من التسريبات. ويزعم أن الهاتف يتميز بمعالج رائد وشهادة IP69، وقد تم التأكيد على أن X300 Max سيتفوق على المنافسين بقدرات الشحن السلكي بقوة 90 واط.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هاتف X300 Ultra لمنافسة هاتف Galaxy S25 Ultra (بسعر 759 دولارًا أمريكيًا حاليًا على أمازون) وهاتف Galaxy S26 Ultra القادم.

وقد حصلت شركة فيفو على شهادة اعتماد لهاتف X300 Max في الصين قبل طرحه في السوق الصينية. ويحمل الهاتف رقم الطراز V2548A، ومن المتوقع أن يكون سعره أعلى من X300 و X300e (الذي يُشاع أنه سيصدر قريبًا)، ولكنه أقل من X300 Pro وX300 Ultra. وتشير منصة Digital Chat Station إلى احتمال وجود نسخة ثانية من X300 Max، إلا أن تفاصيل هذه النسخة لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وبدلاً من ذلك، يركز المُسرّب على هاتف X300 Max، الذي كشف موقع 3C أنه يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، تماماً مثل هاتفي X300 وX300 Pro السابقين. بالإضافة إلى ذلك، يدّعي موقع Digital Chat Station أن شركة Vivo قد عززت هذه الميزة ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة ومعالج MediaTek Dimensity 9500. وتشمل الميزات الأخرى شاشة LTPO OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1440 بكسل، وعدسات Zeiss، وشهادة IP. ومع ذلك، لا يزال موعد الإصدار غير واضح حتى الآن.

المصدر: