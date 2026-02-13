تكنولوجيا: كمبيوتر محمول مقاس 14 بوصة بسعر منخفض: مراجعة Chuwi CoreBook Air بمعالج AMD Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Chuwi CoreBook Air جهاز كمبيوتر محمولاً مدمجاً وبسعر جذاب يستهدف المستخدمين المهتمين بالميزانية. الجهاز مجهز بمعالج AMD Ryzen 5 6600H وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وتنسيق نحيف مقاس 14 بوصة، ويعد بأداء يومي قوي دون تكلفة كبيرة. يوضح اختبارنا كيف يؤدي الكمبيوتر المحمول الاقتصادي وخفيف الوزن مهامه في الاستخدام اليومي، وأين سيتعين على المشترين تقديم تنازلات.

أطلقت Chuwi جهاز CoreBook Air ككمبيوتر محمول مدمج بميزانية محدودة (549 دولاراً من الشركة المصنعة) يستهدف بشكل خاص المستخدمين المهتمين بالسعر والذين يبحثون عن جهاز عمل خفيف الوزن للاستخدام اليومي والدراسة والمكتب. يعمل الجهاز مقاس 14 بوصة بمعالج AMD Ryzen 5 6600H، الذي يوفر أداءً كافياً للمهام المكتبية النموذجية وتطبيقات الويب والوسائط المتعددة في الاستخدام اليومي. ويدعم المعالج ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وقرص SSD سعة 512 جيجابايت، مما يضمن بدء تشغيل البرامج بسرعة واستجابة النظام بشكل مريح في الاستخدام اليومي.

تجعل الشاشة غير اللامعة العمل في الداخل أسهل وتضمن عرضاً لائقاً مع زوايا مشاهدة مستقرة. وفي الوقت نفسه، يظل CoreBook Air رفيقاً عملياً أثناء التنقل بفضل وزنه المنخفض. ومن حيث الميزات، تعتمد Chuwi على مجموعة وظيفية من المنافذ وجودة تصنيع قوية تتماشى مع السعر. ويمكن ملاحظة قيود طفيفة في الحد الأقصى للأداء المستمر للمعالج وأداء الرسوميات، والذي يوجه بوضوح نحو المتطلبات اليومية وليس الألعاب.

كما أن الكمبيوتر المحمول غير ملحوظ إلى حد كبير من حيث الضوضاء والحرارة المبددة في الاستخدام اليومي: تظل ضوضاء التشغيل خفيفة أثناء المهام المكتبية النموذجية، ولا يكون نظام التبريد ملحوظاً بوضوح إلا تحت الأحمال العالية ولكنه لا يزال عند مستوى طبيعي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المدمجة. يتيح عمر البطارية عدة ساعات من العمل المتنقل ويغطي سيناريوهات الاستخدام الشائعة بقوة. ومع ذلك، من حيث كفاءة الطاقة، لا يمكن لـ CoreBook Air منافسة المنصات الأكثر حداثة تماماً بسبب قاعدة المعالج الأقدم.

في النهاية، يقدم Chuwi CoreBook Air نفسه كحزمة شاملة بسعر جذاب للمستخدمين الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول خفيف الوزن ومدمج مع أداء يومي قوي دون الحاجة إلى دفع تكاليف باهظة.

