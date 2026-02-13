تكنولوجيا: رسمياً: إطلاق شاشات QD-OLED Penta Tandem الجديدة عالمياً في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Samsung Display عن خطط لإطلاق شاشات OLED متطورة جديدة هذا العام. وستنضم الشاشات الجديدة، التي تندرج تحت العلامة التجارية الجديدة “QD-OLED Penta Tandem”، إلى النماذج الحديثة مقاس 27 بوصة و32 بوصة التي تستفيد بالفعل من تقنيات المكدس الخماسي (five-stack) و EL 3.0.

قامت Samsung Display الآن بإضفاء الطابع الرسمي على العلامة التجارية لتقنيات “الجيل 3.0 من الطبقة الكهربائية المتألقة” (Electroluminescent Layer Gen 3.0 أو EL 3.0) وهيكل OLED المكون من خمس طبقات والذي يدعم إصدارات شاشات QD-OLED الحديثة. وللإشارة، كان يُشار إلى هذه الشاشات بالعامية باسم شاشات “Gen 4 QD-OLED”. وعلى الرغم من أنها ليست علامة تجارية رسمية، تواصل Samsung Display وشركاؤها تسويق شاشات مثل ROG Strix OLED XG32UQDMS على أنها تستفيد من تقنية “الجيل الثالث” أو “Gen 3” من QD-OLED.

وفي الوقت نفسه، اعتمدت LG Display العلامة التجارية “Tandem OLED” لأحدث لوحات WOLED الخاصة بها. ورداً على ذلك، أعلنت Samsung Display عن “QD-OLED Penta Tandem”، حيث تشير كلمة “Penta” (خماسي) إلى طبقات الانبعاث الثلاث الزرقاء والطبقتين الخضراوين الموجودة في إصدارات شاشات الألعاب الحديثة مثل Asus ROG Swift OLED PG32UCDM3 و MSI MPG 272URX (سعره الحالي 899 دولاراً على أمازون). والقائمة الكاملة للشاشات الحالية المدعومة بـ QD-OLED Penta Tandem هي كما يلي:

Asus ROG Swift OLED PG27UCDM

Asus ROG Swift OLED PG32UCDM3

Asus ROG Swift OLED PG34WCDN

MSI MPG 272URX

MSI MPG 341CQR X36

في الوقت نفسه، أكدت Samsung Display أن قطاعاً جديداً من شاشات QD-OLED Penta Tandem قادم في وقت لاحق من هذا العام أيضاً. وتحديداً، أوضحت الشركة أن متغيراً مقاس 49 بوصة يلوح في الأفق. وفي هذه المرحلة، يبقى أن نرى أي مصنعي الشاشات سيعتمدون هذه اللوحة مقاس 49 بوصة. وحتى الآن، أكدت Samsung Display أن لوحة QD-OLED Penta Tandem الأكبر حجماً هذه ستخرج بدقة 5,120 × 1,440 بكسل، والمعروفة أيضاً باسم Dual QHD أو DQHD. ومن المرجح أن تكمل Samsung Display هذه الدقة بمعدل تحديث 240 هرتز أو 360 هرتز.

المصدر: