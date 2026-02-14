تكنولوجيا: سامسونج تلمّح لقدرات Galaxy S26 Ultra الخارقة في التصوير الليلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف رسميًا عن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra في 25 فبراير، وقبل موعد الإطلاق دخلت الشركة مرحلة التشويق المكثف.

نشرت سامسونج عبر حسابها الرسمي في الولايات المتحدة على منصة X مقطعًا ترويجيًا جديدًا يركز على فكرة “ليالٍ نابضة بالحياة حتى في الإضاءة المنخفضة”.

ورغم أن الشركة لم تذكر اسم الجهاز صراحة، فإن التوقعات تشير إلى أنها تلمّح إلى Galaxy S26 Ultra، باعتباره الطراز الأعلى من حيث قدرات التصوير ضمن السلسلة.

تسلط الحملة الضوء بوضوح على إمكانيات التصوير الليلي، في وقت يشير فيه بعض المنافسين، لا سيما من الشركات الصينية، إلى أهمية المستشعرات الكبيرة في تحسين جودة الصور الليلية لقدرتها على التقاط ضوء أكبر.

ووفقًا للتسريبات، قد لا يحمل Galaxy S26 Ultra أكبر مستشعر في فئته، إلا أن سامسونج قد تراهن على قوة المعالجة وتحسينات البرمجيات لتعويض ذلك وتعزيز النتائج النهائية.

في النهاية، سيحسم الأداء الفعلي هذه المقارنات بعد الإطلاق الرسمي، حيث ستكشف الاختبارات والمراجعات مدى تفوق هواتف سامسونج الجديدة في مجال التصوير، خاصة في ظروف الإضاءة الصعبة.

المصدر