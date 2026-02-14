تكنولوجيا: إطلاق Honor Pad X8b رسميًا دون ضجيج وبدء توفره للبيع بالفعل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسميًا عن جهاز Honor Pad X8b في Saudi Arabia، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق Honor Pad X8 في عام 2022، ليصل الإصدار الجديد بهدوء إلى الأسواق دون حملة ترويجية واسعة.

يحمل الجهاز شاشة IPS LCD بقياس 11 بوصة وبدقة 1920×1200 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. كما يضم كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى أمامية بالدقة نفسها، إضافة إلى بطارية بسعة 10,100 مللي أمبير.

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 680، ويقترن بذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت. ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS 10، بينما يبلغ سُمكه 7.25 ملم ويزن 496 جرامًا. ويتوفر الشاحن داخل العلبة في السوق السعودي.

طُرح الجهاز بسعر ترويجي يبلغ 649 ريالًا سعوديًا لمدة أسبوعين تقريبًا، قبل أن يرتفع السعر إلى 849 ريالًا سعوديًا بعد انتهاء العرض.

