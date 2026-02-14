تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتفين جديدين بإصدار خاص مستوحى من FIFA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا الشهر الماضي عن هاتف Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition، والذي طُرح للبيع في الولايات المتحدة أمس، فيما تشير تسريبات جديدة إلى استعداد الشركة لإطلاق هاتفين إضافيين بإصدارات مستوحاة من بطولة كأس العالم.

أوضح المسرّب إيفان بلاس أن موتورولا تعمل على تقديم نسختين خاصتين تحملان طابع FIFA من هاتفي Razr Fold وSignature، دون أن يكشف عن موعد الإطلاق المتوقع.

يعتمد هاتف Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition على النسخة القياسية من Razr 60، لكنه يتميز بشعار بطولة كأس العالم 2026 على الغطاء الخلفي، إلى جانب مجموعة مختارة من الخلفيات الحصرية الخاصة بالبطولة ونغمة رنين تتضمن اللحن الرسمي للحدث.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن تحصل الإصدارات المرتقبة من Razr Fold وSignature على المزايا التجميلية نفسها مع إضافات حصرية مرتبطة بالبطولة.

المصدر