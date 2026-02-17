تكنولوجيا: Lava تكشف رسميًا عن Bold N2 4G ببطارية 5000 مللي أمبير وتصنيف مقاومة IP64

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Lava الهندية هاتفها الاقتصادي Bold N2 4G في السوق المحلي، ليأتي بسعر يقل عن 100 دولار وخيارين من الألوان.

ويخلف الهاتف الجديد طراز Bold N1 4G الذي كُشف عنه في يونيو من العام الماضي، مع احتفاظه بجزء كبير من المواصفات، لكنه يحصل على تصميم مُحدّث وحماية أفضل ضد العوامل الخارجية.

يعتمد الهاتف على معالج Unisoc SC9863A ثماني النواة، ويقترن بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، مع دعم بطاقات microSD لزيادة المساحة.

ومن ناحية التصميم، تُحدّث Lava شكل الجهة الخلفية ليصبح أقرب إلى Bold N1 5G، كما ترفع مستوى مقاومة الماء والغبار إلى معيار IP64 بدلًا من IP54 في الجيل السابق.

يضم الهاتف شاشة LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز، مع حواف سميكة نسبيًا ونوتش قطرة ماء يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. وتضع الشركة مستشعر بصمة جانبي مدمجًا في زر التشغيل.

وفي الخلف، تزوّد Lava الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب مستشعر ثانٍ غير محدد الوظيفة، مع فلاش LED.

تزود الشركة الجهاز ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام Android 15 Go مباشرة من العلبة. ويتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض ابتداءً من 27 فبراير.

تحدد Lava سعر النسخة الوحيدة بذاكرة 4 جيجابايت و64 جيجابايت عند 7,499 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 82 دولارًا.

المصدر