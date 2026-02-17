تكنولوجيا: تسريب يكشف عن مستشعر جديد لكاميرا السيلفي في هاتف Galaxy S26 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لكشف الستار عن سلسلة Galaxy S26 الأسبوع المقبل خلال حدث Galaxy Unpacked في سان فرانسيسكو. وقبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي، كشف مسرّب شهير عن تفاصيل جديدة تخص هاتف Galaxy S26 Ultra، وبالتحديد الكاميرا الأمامية.

أوضح المسرّب Ice Universe أن يزوّد الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، وهي نفس الدقة الموجودة في Galaxy S25 Ultra، ولكن مع الاعتماد على مستشعر جديد كليًا.

وبدلًا من استخدام مستشعر Samsung ISOCELL 3LU كما في الجيل السابق، تشير المعلومات إلى التحول نحو مستشعر من سوني.

رغم هذا التغيير، يُتوقع أن تبقى بعض المواصفات التقنية دون تعديل، مثل حجم المستشعر البالغ 1/3.2 بوصة، وحجم البكسل 1.12 ميكرومتر، وفتحة العدسة f/2.2.

ومع ذلك، يُقال إن توفّر الكاميرا مجال رؤية أوسع يصل إلى 85 درجة، ما قد يمنح صور السيلفي إطارًا أرحب. كذلك يُنتظر أن يصبح ثقب الكاميرا الأمامية أكبر قليلًا مقارنةً بالإصدار السابق.

حتى الآن، لم تتضح طبيعة التحسينات الفعلية التي سيقدمها مستشعر سوني الجديد، لكن من المرجح أن تتكشف الصورة كاملة خلال الحدث المرتقب.

