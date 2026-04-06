تكنولوجيا: تسريب جديد: سلسلة Galaxy S27 قد تحصل على إصدار Pro لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى احتمال توسيع سلسلة Galaxy S27 المرتقبة بإضافة طراز جديد يحمل اسم Pro، إلى جانب النماذج المعتادة عند إطلاقها المتوقع في أوائل عام 2027.

وبحسب تقرير من ETNews نقلًا عن مصادر في الصناعة، قد تضم السلسلة أربعة هواتف هي Galaxy S27 وS27+ وS27 Ultra بالإضافة إلى Galaxy S27 Pro الجديد.

ومن المتوقع أن يأتي إصدار Pro ضمن الفئة العليا، مع اعتماد معظم مواصفات نسخة Ultra نفسها، بما في ذلك ميزة Privacy Display التي ظهرت لأول مرة مع Galaxy S26 Ultra. ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن الهاتف لن يدعم قلم S Pen.

يُذكر أن شائعات مشابهة تحدثت العام الماضي عن إصدار Galaxy S26 Pro، لكن سامسونج نفتها لاحقًا وأطلقت فقط نسخ Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra.

وبما أن موعد إطلاق سلسلة Galaxy S27 لا يزال بعيدًا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التسريبات ستتحقق فعليًا.

